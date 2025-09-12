В Подмосковье с начала лета обновили инженерные системы в 120 многоэтажках

12 сентября 2025, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала июня в Подмосковье специалисты обновили внутренние инженерные системы в 120 многоквартирных домах. Работы провели в 56 округах региона, охватили системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, рассказали в МинЖКХ Московской области.







Лидеры по количеству обновлённых домов: Подольск — 33 МКД, Солнечногорск — 20, Власиха — 14, Балашиха — 13, Воскресенск — 12, Котельники — 10.



Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье реализуется крупнейшая программа капитального ремонта среди других регионов страны.