В Кемерове возбудили уголовное дело после схода снега с крыши дома
В Кемерове возбудили уголовное дело после схода снежной массы с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.
По данным VSE42.RU, инцидент произошел в Кемерове 22 марта. Тогда с крыши дома на улице Мичурина сошла глыба снега. В этот момент перед подъездом находилась семья с маленьким ребенком. Снег рухнул рядом с ними, люди не пострадали. Тем не менее факт произошедшего заинтересовал правоохранительные органы.
Таким образом, СК возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, пишет «Сiбдепо».
Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проверяют лиц, которые несут ответственность за уборку снега и наледи с крыш многоквартирных домов. Кроме того, оценивают их бездействие.
