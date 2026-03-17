Снег рухнул на коляску с младенцем в Екатеринбурге — видео
В Екатеринбурге снег сошёл с крыши и упал на коляску с младенцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в телеграм.
На записи с домофонной камеры видно, как снежные пласты обрушиваются прямо на ребёнка. Жильцы утверждают, что к очистке кровли коммунальные службы приступили лишь после произошедшего.
Тем временем в Нижегородской области ранее из-за скопившегося снега обрушилась крыша жилого дома. ЧП случилось в Арзамасе на улице Матросова 8 марта около двух часов ночи. На место прибыли аварийщики.
В здании отключили газ и отопление, а жильцов предупредили, что оставаться внутри опасно. По словам очевидцев, на вывоз вещей людям дали всего два дня.
