Снег рухнул на коляску с младенцем в Екатеринбурге — видео

Фото: istockphoto/aetb

В Екатеринбурге снег сошёл с крыши и упал на коляску с младенцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в телеграм.



На записи с домофонной камеры видно, как снежные пласты обрушиваются прямо на ребёнка. Жильцы утверждают, что к очистке кровли коммунальные службы приступили лишь после произошедшего.




Тем временем в Нижегородской области ранее из-за скопившегося снега обрушилась крыша жилого дома. ЧП случилось в Арзамасе на улице Матросова 8 марта около двух часов ночи. На место прибыли аварийщики.

В здании отключили газ и отопление, а жильцов предупредили, что оставаться внутри опасно. По словам очевидцев, на вывоз вещей людям дали всего два дня.

Никита Кротов

