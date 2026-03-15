Под Пермью ребёнок провёл полчаса без воздуха под двухметровым слоем снега

Фото: Istock/Drepicter

В деревне Чёрная Краснокамского округа произошёл несчастный случай с ребёнком. Как сообщает Telegram-канал «Пермь №1», на мальчика упал двухметровый слой снега.



Инцидент случился, когда бабушка находилась в нескольких метрах от внука. Женщина и соседка сразу же взяли лопаты и приступили к раскопкам. Позже к ним присоединились спасатели.

Ребёнок провёл под завалами около получаса без доступа воздуха. После извлечения из снега мальчик не подавал признаков жизни. Медики на месте провели реанимационные мероприятия и запустили сердце. Сейчас потерпевший находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ольга Щелокова

