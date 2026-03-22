«Вода идёт в дома»: Камчатка тонет после рекордных снегопадов
На Камчатке началось масштабное таяние снега после мощных зимних снегопадов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, вода уже подтопила жилые дома.
Жители Петропавловска-Камчатского рассказали, что талые воды вышли на реки. Вода доходит до многоквартирных домов: затапливает подъезды и подвалы.
Горожане передвигаются в высоких резиновых сапогах — лужи достигают таких размеров, что их невозможно перепрыгнуть или обойти. Ливневая канализация не справляется с объёмом воды.
Водители отмечают, что из-за обилия талого снега в некоторых районах города проезд на легковых автомобилях стал невозможен, приходится искать объездные пути. Помимо этого синоптики прогнозируют потепление в Петропавловске-Камчатском на следующей неделе. Жители опасаются, что это приведёт к ещё более сильному паводку.
Читайте также: