В Кемерове возводят новый пешеходный мост
В Кемерове строят новый пешеходный мост, который соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством у мемориального комплекса Александра Невского. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным «Сiбдепо», основные работы уже завершены. Строители заложили свайный фундамент, установили гофрированные конструкции и подпорные стены, также уложили железобетонные плиты.
«Также завершены все подземные коммуникации и подготовлены основания для будущих светильников. Сейчас строители занимаются оформлением клумб из парапетных блоков», — говорится в материале.
В ближайшее время приступят к укладке тротуарной плитки, установке фонарей и озеленению территории. Кроме того, будет смонтировано современное стеклянное ограждение. В мэрии уверены, что объект станет точкой притяжения для жителей и гостей столицы Кузбасса.