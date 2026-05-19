В Кемерове возводят новый пешеходный мост

19 мая 2026, 16:24

В Кемерове строят новый пешеходный мост, который соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством у мемориального комплекса Александра Невского. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», основные работы уже завершены. Строители заложили свайный фундамент, установили гофрированные конструкции и подпорные стены, также уложили железобетонные плиты.





«Также завершены все подземные коммуникации и подготовлены основания для будущих светильников. Сейчас строители занимаются оформлением клумб из парапетных блоков», — говорится в материале.