В Кемерове возводят новый пешеходный мост

Фото: iStock/Juan-Enrique

В Кемерове строят новый пешеходный мост, который соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством у мемориального комплекса Александра Невского. Об этом сообщили в городской администрации.



По данным «Сiбдепо», основные работы уже завершены. Строители заложили свайный фундамент, установили гофрированные конструкции и подпорные стены, также уложили железобетонные плиты.

«Также завершены все подземные коммуникации и подготовлены основания для будущих светильников. Сейчас строители занимаются оформлением клумб из парапетных блоков», — говорится в материале.

В ближайшее время приступят к укладке тротуарной плитки, установке фонарей и озеленению территории. Кроме того, будет смонтировано современное стеклянное ограждение. В мэрии уверены, что объект станет точкой притяжения для жителей и гостей столицы Кузбасса.
Элина Позднякова

