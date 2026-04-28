В Петербурге до 2040 года построят несколько мостов

28 апреля 2026, 16:01

Фото: iStock/ilkercelik

Строительство новых мостов в Санкт-Петербурге является большим благом для жителей города. Такую точку зрения выразил глава региональной общественной организации автомобилистов «СПб.Авто» Святослав Данилов.





27 апреля губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о строительстве новых мостов в Северной столице.



В разговоре с «Петербургским дневником» Данилов отметил, что к 2040 году в городе появится несколько новых мостов, в том числе Большой Смоленский, Арсенальный и Ново-Адмиралтейский. Первый откроют уже к 2027 году. И именно в нем больше всего нуждаются петербуржцы, считает общественник.





«Вообще, никто, конечно, не сомневается, потому что строительство мостов – большое благо для всех жителей города, поскольку любая новая переправа через Неву облегчит ситуацию не только для автомобилей, но и для общественного транспорта, уменьшит пробки и позволит людям быстрее добираться по своим делам», — подчеркнул Данилов.