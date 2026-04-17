В Раменском построят теплицы для цветов площадью 11 тыс. квадратных метров

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Два тепличных блока общей площадью 11 тысяч квадратных метров для выращивания цветов и саженцев деревьев построит в Раменском округе компания «Компас». Разрешение на начало работ уже получено. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Площадь первого блока составит четыре тысячи квадратных метров. Там планируется выращивать хвойные деревья для декоративного и приусадебного озеленения, а также укоренять цветочные черенки.

«Во втором блоке площадью семь тысяч квадратных метров будут круглый год растить цветы», — отмечается в сообщении.
Инвестиции в строительство первого блока составят около 50 миллионов рублей. Завершить работы и запустить производство планируется до конца 2027 года.
Лев Каштанов

