В Люберцах построят вторую очередь промышленного технопарка «Лидер»
Компания «Технотраст» приступает к строительству в Люберцах вторую очередь промышленного технопарка «Лидер». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Для реализации масштабного инвестпроекта компания получила участок площадью 1,6 га без проведения торгов.
«В рамках проекта планируется возвести объект площадью 10 000 квадратных метров. Объем инвестиций превысит 500 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2031 года. Строительство второй очереди позволит создать дополнительные рабочие места в управляющей компании и у резидентов технопарка», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Действующий промышленный технопарк «Лидер» – это пятиэтажное здание площадью 16 000 «квадратов» на земельном участке 1,75 га. В технопарке развивают производство современных отечественных медицинских изделий и успешно локализуют иностранные.
Земельный участок компании предоставили по программе, известной по номеру постановления «272». Механизм позволяет получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. Инвестор вправе выкупить землю за 15% её кадастровой стоимости.
