В Кемерове врачи восстановили нос мужчине с помощью его же ребра

16 января 2026, 09:44

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В кемеровской больнице им. Подгорбунского впервые провели уникальную операцию по открытой структурной функциональной риносептопластике с использованием аутотрансплантата реберного хряща. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.





По данным VSE42.RU, у пациента было серьезное искривление носа и проблемы с дыханием после травмы. Первая операция мужчине не помогла. Оказалось, что хряща в носу было недостаточно.



Тогда врачи приняли решение использовать для создания стабильного каркаса реберный хрящ пациента. Специалисты посчитали, что за счет прочности и высокой биосовместимости должен получиться хороший результат.





«Данная операция знаменует внедрение в клинике передовых методов реконструктивной ринохирургии», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы больницы.