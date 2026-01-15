Истринские врачи откачали из сердечной сумки пациента литр жидкости

15 января 2026, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской больницы экстренно прооперировали пациента с угрожающим жизни осложнением – тампонадой сердца. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





65-летний мужчина поступил в больницу в критическом состоянии. Обследование показало, что в полости околосердечной сумки – перикарда – у него скопилось около литра жидкости. Из-за сдавливания у пациента нарастала одышка, развивалась острая сердечная недостаточность, что создавало прямую угрозу жизни.



Было решено немедленно провести жизненно необходимую процедуру – перикардиоцентез. Она предусматривает вод иглы и катетера в полость сердечной сумки для вывода избыточной жидкости.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В ходе вмешательства под контролем УЗИ мы выкачали 1320 миллилитров крови. После этого мужчине стало легче, он начал нормально дышать, его жизни уже ничто не угрожало. Если бы мы не разрешили эту ситуацию вовремя, скопившаяся кровь сдавила бы сердце до полной остановки. К счастью, всё прошло успешно», – пояснил хирург Александр Волчков.