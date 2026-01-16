Подмосковные врачи рассказали, как вовлечь детей в активный образ жизни через игру

16 января 2026, 15:00

оригинал Фото: Нисо Одинаева (пресс-служба Минздрава МО)

В условиях малоподвижного образа жизни и высокой цифровой нагрузки дети становятся менее энергичными. Это напрямую влияет на их физическое и психоэмоциональное развитие, предупредили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Недостаточная двигательная активность школьников повышает риск ожирения, нарушений осанки и снижения иммунитета. Решение – не в запретах, а в грамотном вовлечении через игру, отмечают врачи.



Игра – естественный способ познания мира для ребёнка. Так он легче усваивает навыки и формирует привычки. Однако важно, чтобы активность была не обязанностью, а радостью. Тогда она станет частью повседневной жизни.

«Движение – основа здорового развития ребёнка. Через игру дети учатся координировать тело и мышление, снимают стресс, укрепляют не только мышцы, но и нервную систему», – сказала заведующая консультативным отделением Клинического детского центра №2 НИКИ детства Дарья Коледова.

«Формирование активного образа жизни у детей начинается не с инструкций, а с примера родителей. Дети повторяют поведение взрослых. Если они ходят в спортзал, гуляют в парке, играют в бадминтон, ребёнок будет стремиться к тому же», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.