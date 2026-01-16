Подмосковные врачи рассказали, как вовлечь детей в активный образ жизни через игру
В условиях малоподвижного образа жизни и высокой цифровой нагрузки дети становятся менее энергичными. Это напрямую влияет на их физическое и психоэмоциональное развитие, предупредили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Недостаточная двигательная активность школьников повышает риск ожирения, нарушений осанки и снижения иммунитета. Решение – не в запретах, а в грамотном вовлечении через игру, отмечают врачи.
Игра – естественный способ познания мира для ребёнка. Так он легче усваивает навыки и формирует привычки. Однако важно, чтобы активность была не обязанностью, а радостью. Тогда она станет частью повседневной жизни.
«Движение – основа здорового развития ребёнка. Через игру дети учатся координировать тело и мышление, снимают стресс, укрепляют не только мышцы, но и нервную систему», – сказала заведующая консультативным отделением Клинического детского центра №2 НИКИ детства Дарья Коледова.Чтобы вовлечь ребёнка в активный образ жизни, родителям следует оборудовать двор или комнату безопасными спортивными элементами; организовать семейные прогулки, велопрогулки, игры на свежем воздухе; использовать квесты, соревнования и челленджи.
При этом дети сами должны решить, чем заняться – футболом, танцами или скалолазанием.
«Формирование активного образа жизни у детей начинается не с инструкций, а с примера родителей. Дети повторяют поведение взрослых. Если они ходят в спортзал, гуляют в парке, играют в бадминтон, ребёнок будет стремиться к тому же», – подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Она добавила, что физическая активность стимулирует не только иммунитет, но когнитивные функции, снижает уровень тревожности, способствует эмоциональной устойчивости ребёнка.