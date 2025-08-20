Для ребят из летнего лагеря в Ленинском округе провели урок по ПДД
Занятие по правилам дорожного движения провела в одном из детских оздоровительных лагерей Ленинского городского округа инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Урок был организован в рамках акции «Светофор», направленной на предупреждение детского травматизма на дорогах.
«Сотрудница полиции рассказала ребятам, что означают разные дорожные знаки, напомнила правила перехода проезжей части и правила использования самокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Она также перечислила меры безопасности, которые нужно соблюдать рядом с проезжей частью, во дворах и на детских площадках», — говорится в сообщении.В ходе занятия ребята приняли участие в конкурсах на знание ПДД и эстафетах. А после урока всем юным участникам подарили фликеры.