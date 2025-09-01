Пробный запуск отопления в Пушкинском запланирован на 15 сентября
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провёл рабочие встречи, посвящённые готовности коммунальщиков к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В обсуждении участвовали депутаты, руководители поставщиков ресурсов и ответственные за территории. Подрядчики отчитались о проделанной работе и представили планы на ближайшее время.
Осенне-зимний период – серьёзная проверка для всей коммунальной системы. В Пушкинском работают 130 котельных, подготовка к зиме уже завершена на 123.
Полностью выполнены профилактические мероприятия на центральных тепловых пунктах, водозаборах, водопроводных и канализационных сетях, канализационных насосных станциях. Аналогичные планово-предупредительные работы завершены во всех 214 социальных учреждениях округа.
«Мы ежедневно контролируем ход работ. Несмотря на возникающие трудности, они не помешают началу пробной подачи тепла 15 сентября», – подчеркнул Красноцветов.На встрече также обсуждали реализацию государственной программы в области теплоснабжения. В рамках этой программы на территории Пушкинского ведётся работа по 22 проектам.