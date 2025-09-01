Пробный запуск отопления в Пушкинском запланирован на 15 сентября

01 сентября 2025, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провёл рабочие встречи, посвящённые готовности коммунальщиков к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В обсуждении участвовали депутаты, руководители поставщиков ресурсов и ответственные за территории. Подрядчики отчитались о проделанной работе и представили планы на ближайшее время.



Осенне-зимний период – серьёзная проверка для всей коммунальной системы. В Пушкинском работают 130 котельных, подготовка к зиме уже завершена на 123.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский



Полностью выполнены профилактические мероприятия на центральных тепловых пунктах, водозаборах, водопроводных и канализационных сетях, канализационных насосных станциях. Аналогичные планово-предупредительные работы завершены во всех 214 социальных учреждениях округа.

«Мы ежедневно контролируем ход работ. Несмотря на возникающие трудности, они не помешают началу пробной подачи тепла 15 сентября», – подчеркнул Красноцветов.