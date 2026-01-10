В российском аэропорту самолёт застрял в сугробе
В петербургском аэропорту Пулково самолёт застрял в снегу. Об этом сообщает портал 78.ru.
По информации издания, воздушное судно зарылось в снег во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Позже специалисты вытянули борт из снежного заноса.
Сообщается, что сильный ветр создаёт сложные условия для посадки: некоторым самолётам приходится садиться боком. При этом в аэропорту Пулково с ночи ведут борьбу со снежной стихией. Сотрудники аэропорта непрерывно расчищают взлётно-посадочную полосу.
Ранее в Москве циклон «Фрэнсис» заблокировал тысячи возмущённых пассажиров в аэропорту Шереметьево. Кроме того, стало известно о срыве почти ста рейсов в московских аэропортах из-за метели.
