В российском аэропорту самолёт застрял в сугробе

В аэропорту Пулково самолёт из-за сильного снегопада застрял в сугробе
Фото: Istock/uatp2

В петербургском аэропорту Пулково самолёт застрял в снегу. Об этом сообщает портал 78.ru.



По информации издания, воздушное судно зарылось в снег во время выруливания на взлётно-посадочную полосу. Позже специалисты вытянули борт из снежного заноса.

Сообщается, что сильный ветр создаёт сложные условия для посадки: некоторым самолётам приходится садиться боком. При этом в аэропорту Пулково с ночи ведут борьбу со снежной стихией. Сотрудники аэропорта непрерывно расчищают взлётно-посадочную полосу.

Ранее в Москве циклон «Фрэнсис» заблокировал тысячи возмущённых пассажиров в аэропорту Шереметьево. Кроме того, стало известно о срыве почти ста рейсов в московских аэропортах из-за метели.

Ольга Щелокова

