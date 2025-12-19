В Кемерове залили 800-метровый каток на набережной реки Томь
В Кемерове залили 800-метровый каток на новой набережной реки Томь, который соединили с катком за Московской площадью. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным VSE42.RU, каток открыт для посетителей с четверга по воскресенье. В новогодние праздники он будет работать ежедневно.
Также над катком установили пешеходный мост, который обеспечивает безопасный переход к смотровой площадке.
«Вход на линейный каток со стороны набережной со своими коньками — бесплатный. Вход на каток со стороны пункта проката "Московская площадь" платный. Пенсионерам, детям до 5 лет и многодетным семьям со своими коньками бесплатно», — сообщает «Сiбдепо».
Отмечается, что на территории катка открыли уличные домики с фудкортом, где можно согреться, перекусить и выпить горячего чаю.