Жителей российского города затопило кипятком

27 октября 2025, 21:01

Aif: Дом в Кирове затопило кипятком из-за прорыва трубы

Фото: istockphoto/JadeThaiCatwalk

В одном из жилых домов Кирова начало отопительного сезона сопровождалось серьёзной коммунальной аварией. Об этом сообщает «Аргументы и факты».