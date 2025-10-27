Жителей российского города затопило кипятком
В одном из жилых домов Кирова начало отопительного сезона сопровождалось серьёзной коммунальной аварией. Об этом сообщает «Аргументы и факты».
На чердаке в Мурашинском переулке лопнули трубы отопления — из-за прорыва горячей водой затопило четыре квартиры, в том числе жильё пенсионерки-инвалида. Кипяток попал в электропроводку: по словам жителей, в доме начало искрить.
В одной из квартир порвались натяжные потолки, отошли обои, из шкафов-купе выдавило двери. Вода с известью и грязью испортила одежду и мебель, вышли из строя два телевизора. Аварийную службу люди ждали полтора часа, пострадавших среди собственников нет.
Жильцы отмечают, что внутренние коммуникации и перекрытия дома давно износились, хотя здание официально аварийным не признавали.
Инцидент привлёк внимание общественников и властей. Ситуацию взял на контроль губернатор Кировской области, назначили проверку работы управляющей компании. После вмешательства администрации в доме провели аварийно‑восстановительные работы, материальную компенсацию людям пока не выплатили.
