В Петербурге потоки воды хлынули на улицу из дорожной ямы
На проспекте Энгельса в Петербурге образовалась крупная яма после прорыва трубы. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Коммунальная авария привела к масштабному обвалу дорожного покрытия. Движение на этом участке проспекта частично перекрыто.
В зону провала едва не попал трамвай. Транспортное средство удалось оттащить от края ямы лишь спустя около часа усилиями сотрудников «Водоканала» и спасателей. Ликвидация последствий аварии усложняется тем, что на проезжей части вместе с водой оказался песок.
Одной из наиболее вероятных версий случившегося является повреждение трубы диаметром 500 мм. Ответственность за это могут нести сотрудники дорожной компании, которые бурили асфальт в зоне прорыва.
