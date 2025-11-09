Достижения.рф

В Петербурге потоки воды хлынули на улицу из дорожной ямы

В Петербурге прорвало трубу и затопило проспект Энгельса
Фото: istockphoto / Bilanol

На проспекте Энгельса в Петербурге образовалась крупная яма после прорыва трубы. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Коммунальная авария привела к масштабному обвалу дорожного покрытия. Движение на этом участке проспекта частично перекрыто.

В зону провала едва не попал трамвай. Транспортное средство удалось оттащить от края ямы лишь спустя около часа усилиями сотрудников «Водоканала» и спасателей. Ликвидация последствий аварии усложняется тем, что на проезжей части вместе с водой оказался песок.
Одной из наиболее вероятных версий случившегося является повреждение трубы диаметром 500 мм. Ответственность за это могут нести сотрудники дорожной компании, которые бурили асфальт в зоне прорыва.

Александр Огарёв

