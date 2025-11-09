В Петербурге потоки воды хлынули на улицу из дорожной ямы

09 ноября 2025, 02:36

В Петербурге прорвало трубу и затопило проспект Энгельса

Фото: istockphoto / Bilanol

На проспекте Энгельса в Петербурге образовалась крупная яма после прорыва трубы. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».