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В Кемерове завершается строительство пешеходного моста через Искитимку

Фото: iStock/Nikolay Litvinov

В Кемерове подходит к концу строительство нового моста через реку Искитимка. Об этом сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.



Он уточнил, что на сегодняшний день подрядчики уже приступили к монтажу стеклянных ограждений, которые являются одним из ключевых элементов дизайна нового сооружения.

«Мост соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством на противоположном берегу. Таким образом, в самом центре города формируется единая прогулочная зона», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Он добавил, что здесь можно будет заниматься спортом, совершать семейные прогулки и просто отдыхать. Благодаря новому пространству центр Кемерова станет более современным и комфортным для жителей и гостей города, заключил губернатор Кузбасса.
Элина Позднякова

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