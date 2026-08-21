В Кемерове завершается строительство пешеходного моста через Искитимку
В Кемерове подходит к концу строительство нового моста через реку Искитимка. Об этом сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.
Он уточнил, что на сегодняшний день подрядчики уже приступили к монтажу стеклянных ограждений, которые являются одним из ключевых элементов дизайна нового сооружения.
«Мост соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством на противоположном берегу. Таким образом, в самом центре города формируется единая прогулочная зона», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Он добавил, что здесь можно будет заниматься спортом, совершать семейные прогулки и просто отдыхать. Благодаря новому пространству центр Кемерова станет более современным и комфортным для жителей и гостей города, заключил губернатор Кузбасса.