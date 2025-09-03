В Кемерове завершают капремонт школы №10

03 сентября 2025, 13:20

Фото: iStock/peuceta

В Кемерове завершается капитальный ремонт школы № 10 на улице Красная, работы планируется закончить в декабре текущего года. Об этом пишет «Сiбдепо».





По данным издания, учебное заведение посетил глава города Дмитрий Анисимов. Он проверил ход выполнения текущих работ.



Внутри здания строители приступили к чистовой отделке. Также ведутся электромонтажные работы и установка вентиляции. Снаружи уже завершают монтаж навесного фасада.



На прилегающей территории установили спортивную площадку. Далее подрядчик сосредоточится на внутренней отделке.



Ремонтные работы обещают завершить в декабре 2025 года.



Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки сообщает, что в школах столицы ученики чаще всего изучают немецкий, французский, итальянский и испанский языки.





«Наиболее популярные для изучения языки в столичных школах: немецкий, французский, испанский, итальянский. Среди редких иностранных языков столичные школьники изучают амхарский – официальный язык Эфиопии (в одной школе), а также корейский (в одной школе)», — говорится в материале.