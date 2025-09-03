В Клину заработала отремонтированная гимназия имени Василия Татищева

03 сентября 2025, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Клинская гимназия имени Василия Татищева открылась 1 сентября после проведённого в здании капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводился в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Работы стартовали в январе текущего года и заняли около восьми месяцев.





«Площадь здания, расположенного по адресу: улица Ленина, дом №18, составляет полторы тысячи квадратных метров. В ходе ремонта здесь утеплили кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, окна, двери и сантехнику, обновили все помещения и лестничные марши», — говорится в сообщении.