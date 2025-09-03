Капремонт дома на ул. Школьной в Шатуре могут завершить раньше срока
В Шатуре продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Специалисты утепляют фасады, меняют внутренние инженерные системы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Так, в доме № 11 по ул. Школьной ремонтируют кровлю. Работы начались в августе, на объекте трудятся восемь человек.
«Работы проводят в рамках краткосрочного плана реализации программы капремонта общего имущества в МКД, расположенных в Шатуре, на 2023-2025 годы. Все сведения о кураторе от Фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде», – отметила начальник отдела жилищной политики администрации округа Любовь Жукова.Рабочие восстанавливают функциональные характеристики крыши. Они заменят изношенные стропила, кровельное покрытие и другие элементы.
«Проводится полная замена скатной крыши. Всё идет согласно проектной документации. Работы закончим в срок, то есть к концу года, может, даже и раньше», – сказал начальник участка Владимир Кравченко.Обновлённая крыша улучшит теплоизоляцию. Это значит, что жить в доме будет комфортнее.