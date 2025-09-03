Капремонт дома на ул. Школьной в Шатуре могут завершить раньше срока

03 сентября 2025, 11:15

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатуре продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Специалисты утепляют фасады, меняют внутренние инженерные системы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Так, в доме № 11 по ул. Школьной ремонтируют кровлю. Работы начались в августе, на объекте трудятся восемь человек.

«Работы проводят в рамках краткосрочного плана реализации программы капремонта общего имущества в МКД, расположенных в Шатуре, на 2023-2025 годы. Все сведения о кураторе от Фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде», – отметила начальник отдела жилищной политики администрации округа Любовь Жукова.

«Проводится полная замена скатной крыши. Всё идет согласно проектной документации. Работы закончим в срок, то есть к концу года, может, даже и раньше», – сказал начальник участка Владимир Кравченко.