В туалете российского региона установили камеры: подробности

Установку камер в туалете Краснодарского края объяснили курением в помещении
Фото: istockphoto/smolaw11

В одной из школ Дагомыса в Краснодарском крае обнаружили видеокамеру в женском туалете, сообщают паблики. Уточняется, что устройство стояло в углу над дверью; неизвестно, какую именно часть кабинок или помещения оно охватывало.



По данным каналов, установка камер стала мерой против учащихся, которые курят в туалете и портят школьное имущество.

Ранее в Москве пожилой электрик предстал перед судом за то, что поставил камеры в женской уборной торгового центра на Новоухтомском шоссе. Мужчина заказал оборудование в интернете и пришёл в туалет, маскируясь под женщину — однако его заметили при первой съёмке и задержали. Экспертиза установила у него заболевание, побуждающее к подсматриванию за женщинами.

Также сообщалось о случае в Санкт‑Петербурге, где неизвестный установил камеру в туалете школы, направив её на унитаз.

Никита Кротов

