В туалете российского региона установили камеры: подробности

02 сентября 2025, 22:43

Установку камер в туалете Краснодарского края объяснили курением в помещении

Фото: istockphoto/smolaw11

В одной из школ Дагомыса в Краснодарском крае обнаружили видеокамеру в женском туалете, сообщают паблики. Уточняется, что устройство стояло в углу над дверью; неизвестно, какую именно часть кабинок или помещения оно охватывало.