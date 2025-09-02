В туалете российского региона установили камеры: подробности
В одной из школ Дагомыса в Краснодарском крае обнаружили видеокамеру в женском туалете, сообщают паблики. Уточняется, что устройство стояло в углу над дверью; неизвестно, какую именно часть кабинок или помещения оно охватывало.
По данным каналов, установка камер стала мерой против учащихся, которые курят в туалете и портят школьное имущество.
Ранее в Москве пожилой электрик предстал перед судом за то, что поставил камеры в женской уборной торгового центра на Новоухтомском шоссе. Мужчина заказал оборудование в интернете и пришёл в туалет, маскируясь под женщину — однако его заметили при первой съёмке и задержали. Экспертиза установила у него заболевание, побуждающее к подсматриванию за женщинами.
Также сообщалось о случае в Санкт‑Петербурге, где неизвестный установил камеру в туалете школы, направив её на унитаз.
