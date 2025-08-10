Достижения.рф

В Кемеровской области мужчина избил любимую после отказа помочь ему с деньгами на выпивку

В Новокузнецке мужчина напал на свою возлюбленную после ее отказа в выпивке
Фото: Istock/Paul Gorvett

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, причинившего побои своей возлюбленной за отказ помочь ему с деньгами на алкоголь.



Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Радищева, куда росгвардейцы прибыли по вызову.

Прибыв, они обнаружили женщину с травмами и мужчину — ее обидчика.

Выяснилось, что 37-летний новокузнечанин поссорился с сожительницей после того, как она отказалась дать ему деньги на спиртное.

Во время конфликта мужчина угрожал женщине жестокостью и нанес ей несколько ударов кулаками по телу.

Пострадавшая обратилась за помощью в экстренные службы. Злоумышленник был задержан и передан полиции.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0