В Кемеровской области мужчина избил любимую после отказа помочь ему с деньгами на выпивку
В Новокузнецке сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, причинившего побои своей возлюбленной за отказ помочь ему с деньгами на алкоголь.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Радищева, куда росгвардейцы прибыли по вызову.
Прибыв, они обнаружили женщину с травмами и мужчину — ее обидчика.
Выяснилось, что 37-летний новокузнечанин поссорился с сожительницей после того, как она отказалась дать ему деньги на спиртное.
Во время конфликта мужчина угрожал женщине жестокостью и нанес ей несколько ударов кулаками по телу.
Пострадавшая обратилась за помощью в экстренные службы. Злоумышленник был задержан и передан полиции.
