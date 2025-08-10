Певица Наташа Королёва поссорилась с организаторами концерта в Абхазии
Наташа Королёва разозлилась из-за отключения света во время концерта в Абхазии
Певица Наташа Королёва выразила свое недовольство организаторами концерта в городе Гагра, Абхазия, из-за отключения электричества прямо во время ее выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».
По словам артистки, такие проблемы возникают у нее в последнее время во время гастролей.
«Куда бы она ни приехала, везде царит бардак», — сказала артистка.Однако Королёва смогла удачно выйти из ситуации: когда погас свет, она не растерялась и предложила зрителям присоединиться к исполнению песни.
Певица продолжила выступление под бурные аплодисменты зрителей, которые дружно подпевали ей.