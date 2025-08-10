Певица Наташа Королёва поссорилась с организаторами концерта в Абхазии

10 августа 2025, 13:06

Наташа Королёва разозлилась из-за отключения света во время концерта в Абхазии

Наташа Королёва (Фото: Telegram / @korolevastar)

Певица Наташа Королёва выразила свое недовольство организаторами концерта в городе Гагра, Абхазия, из-за отключения электричества прямо во время ее выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».





По словам артистки, такие проблемы возникают у нее в последнее время во время гастролей.





«Куда бы она ни приехала, везде царит бардак», — сказала артистка.