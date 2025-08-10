Не поделился семечками и попал под горячую руку друга: в Перми расследуют гибель подростка на спортплощадке

10 августа 2025, 13:22

В Перми расследуют гибель 13-летнего подростка на спортплощадке

Фото: iStock/Motortion

В Перми правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика на спортивной площадке лицея. Об этом сообщает «КП-Пермь».