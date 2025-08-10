Не поделился семечками и попал под горячую руку друга: в Перми расследуют гибель подростка на спортплощадке
В Перми правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика на спортивной площадке лицея. Об этом сообщает «КП-Пермь».
Свидетели происшествия рассказали, что между двумя подростками возник конфликт. Один из мальчиков ударил другого по затылку, в результате чего пострадавший потерял сознание и упал. Это произошло 7 августа.
На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти подростка не удалось. Мальчика похоронили 9 августа.
Неизвестно, из-за чего конкретно вспыхнул конфликт между парнями, однако со слов нескольких очевидцев, один отказался делиться с другим семечками.
Следователи СК России по Пермскому краю сейчас устанавливают все детали случившегося.
Читайте также: