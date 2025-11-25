В Кемеровской области в среду ожидается потепление

25 ноября 2025, 19:21

Фото: iStock/baza178

В среду, 26 ноября, ночью в Кузбассе ожидается порядка -5…-10°C, но уже днём столбики термометров поднимутся до отметки +5°C.





По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, ночью прогнозируется ветер с порывами до 13 м/с, а днём — с порывами до 20 м/с. В регионе пройдёт мокрый снег.





«В Кемерове ночью будет -7…-9°C, днём — 0...+2°C. Скорость южного ветра составит 3-8 м/с, а юго-западного, который ожидается днём, 7-12 м/с. Будут снег, мокрый снег, метель, гололедица», — пишет VSE42.RU.

«Четверг будет одним из самых тёплых дней на этой неделе — +5…+7 °С днём в Москве. Слабые и местами небольшие дожди возможны. В ночь на четверг в Москве будет порядка +2…+4 °С», — уточнил синоптик.