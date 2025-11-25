В Кемеровской области в среду ожидается потепление
В среду, 26 ноября, ночью в Кузбассе ожидается порядка -5…-10°C, но уже днём столбики термометров поднимутся до отметки +5°C.
По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, ночью прогнозируется ветер с порывами до 13 м/с, а днём — с порывами до 20 м/с. В регионе пройдёт мокрый снег.
«В Кемерове ночью будет -7…-9°C, днём — 0...+2°C. Скорость южного ветра составит 3-8 м/с, а юго-западного, который ожидается днём, 7-12 м/с. Будут снег, мокрый снег, метель, гололедица», — пишет VSE42.RU.Тем временем в Москве очаги гололедицы на дорогах появятся утром в пятницу, предупредил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Четверг будет одним из самых тёплых дней на этой неделе — +5…+7 °С днём в Москве. Слабые и местами небольшие дожди возможны. В ночь на четверг в Москве будет порядка +2…+4 °С», — уточнил синоптик.
Он добавил, что в пятницу ночью в столичном регионе похолодает до -1…-2 °С, днём 28 ноября температура составит порядка -1…+3 °С.