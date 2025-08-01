Роспотребнадзор не выявил источник холеры в Беловском водохранилище
В Кемеровской области специалисты не выявили источник холеры в Беловском водохранилище. Об этом сообщает «Сiбдепо».
Ранее в нем нашли нетоксигенный штамм холерного вибриона, который может стать причиной кишечных инфекций. Хотя эти бактерии не представляют серьезной угрозы, городская администрация решила поставить население в известность. Позже водоем повторно проверили, и результаты показали, что опасности нет.
Представители Роспотребнадзора отобрали пробы возле городского пляжа и бухты «Ассоль». Лабораторные проверки показали, что в воде эти бактерии отсутствуют.
Как отмечается, контроль за качеством воды продолжится, чтобы летний отдых оставался безопасным и комфортным.
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