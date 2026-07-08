В перинатальном центре Наро-Фоминска устроили праздник для сотрудников и их семей

08 июля 2026, 17:52

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности, организовал профсоюз Наро-Фоминского перинатального центра для сотрудников и их семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На празднике чествовали «фарфоровых» и «хрустальных» юбиляров семейной жизни и все прочие любящие пары — от тех, кто вместе уже много лет, до супругов, чей союз насчитывает пока только несколько месяцев. Все желающие могли повторить свои брачные клятвы.





«Для нас было огромной честью стать свидетелями такого искреннего проявления любви и преданности. Мы специально пригласили представителя ЗАГСа, чтобы символически вернуть тот день, когда наши коллеги сказали друг другу «Да». Всем нам было очень ценно услышать живые истории знакомства и секреты семейного долголетия, которыми пары поделились с нами», — рассказала организатор мероприятия от профсоюзного комитета, медицинский психолог Ирина Алексеенко.