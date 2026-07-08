В Подмосковье отметили День семьи, любви и верности

08 июля 2026, 16:57

оригинал (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

День семьи, любви и верности, ставший официальным праздником в 2022 году, отметили в разных округах Подмосковья. В Орехово-Зуеве чествовали юбиляров семейной жизни, в Луховицах организовали флористическую фотосессию с символом праздника — ромашкой, а в истринском лесопарке «Соколиная гора» прошла концертная программа.





В Реутове председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов встретился с семейными парами и отметил, что праздник, связанный с памятью святых Петра и Февронии, напоминает о главных семейных ценностях.



«Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник. Он приурочен к памяти святых Петра и Февронии, чье житие является ярчайшим примером взаимопонимания, смирения и уважения. Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чей супружеский путь вызывает искреннее восхищение», — сказал Брынцалов.

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)



(Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)



«В нашем округе стало доброй традицией чествовать юбиляров, проживших вместе более 50 лет. Сейчас в городе уже более 200 таких пар. Они — пример для подражания. Уверен, что их дети и внуки ими гордятся», — сказал он.