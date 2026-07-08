В Подмосковье отметили День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности, ставший официальным праздником в 2022 году, отметили в разных округах Подмосковья. В Орехово-Зуеве чествовали юбиляров семейной жизни, в Луховицах организовали флористическую фотосессию с символом праздника — ромашкой, а в истринском лесопарке «Соколиная гора» прошла концертная программа.
В Реутове председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов встретился с семейными парами и отметил, что праздник, связанный с памятью святых Петра и Февронии, напоминает о главных семейных ценностях.
«Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник. Он приурочен к памяти святых Петра и Февронии, чье житие является ярчайшим примером взаимопонимания, смирения и уважения. Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чей супружеский путь вызывает искреннее восхищение», — сказал Брынцалов.Среди участников встречи были Геннадий и Валентина Рабиновы, отметившие 63 года совместной жизни, а также Василий и Галина Семеновы, которые состоят в браке уже 62 года. Супруги рассказали о семейных традициях, активном образе жизни и общественной деятельности. В завершение встречи Игорь Брынцалов пожелал супругам беречь друг друга и ценить каждое мгновение, проведенное вместе.
Для гостей организовали флористическую фотосессию с ромашками — символом праздника, мастер-класс по росписи книжных закладок, а также церемонию чествования семейных юбиляров. Медали «За любовь и верность» получили супружеские пары, прожившие вместе многие годы. Кроме того, организаторы отметили приемные и многодетные семьи.
В Луховицах праздничные мероприятия прошли на Бастановой горе, благоустроенной по народной программе «Единой России». Для гостей организовали флористическую фотосессию с ромашками — символом праздника, мастер-класс по росписи книжных закладок, а также церемонию чествования семейных юбиляров. Отдельно отметили приемные семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, а также многодетные семьи, в которых растут пять и более детей.
В Орехово-Зуеве в лесопарке «Стрелки» состоялась символическая церемония для 15 семейных пар. Супруги вновь произнесли клятвы любви и верности и вспомнили важные события своей совместной жизни. Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов поздравил юбиляров и вручил им медали «За любовь и верность».
«В нашем округе стало доброй традицией чествовать юбиляров, проживших вместе более 50 лет. Сейчас в городе уже более 200 таких пар. Они — пример для подражания. Уверен, что их дети и внуки ими гордятся», — сказал он.Супруги Татьяна и Николай Гусевы, прожившие вместе 50 лет, поделились секретом семейного счастья. По их словам, сохранить крепкие отношения помогают взаимопонимание, уважение и умение не держать обиды.
Праздничная программа в истринском лесопарке «Соколиная гора» собрала более 300 человек. Для гостей организовали концерт, а семейным парам вручили букеты ромашек. Медалями «За любовь и верность» наградили семьи Рыцаревых, Мишаковых, Шарниных и Рыжковых.
Владлена Рыжкова отметила, что прочная семья строится на ежедневной заботе, уважении и поддержке, а личный пример родителей помогает передавать эти ценности следующим поколениям.