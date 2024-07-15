В Киеве депутат предложил украинцам спасться от жары ведром с водой и колодцем

Злоумышленники с помощью различных технологий продолжают выманивать у людей деньги и оставлять ни с чем. Так, например, они представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта», предлагают проверку электросчетчиков, запрашивают код из SMS для доступа к «Госуслугам», а потом оформляют кредиты.