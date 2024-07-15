В Киеве депутат предложил украинцам спасться от жары ведром с водой и колодцем

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Украинцы «не должны делать трагедии» из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Его цитирует газета «Страна.ua».
По его словам, люди 40 тысяч лет назад жили без кондиционеров и прекрасно справлялись с жарой с помощью ведер воды, колодца или пруда.
Позже он удалил этот пост из-за множества негативных комментариев.
В июне «Укрэнерго» заявило о перебоях в энергоснабжении, украинцев попросили экономить электричество и закупать генераторы.
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«Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии», — написал киевский чиновник в Telegram.
Позже он удалил этот пост из-за множества негативных комментариев.
В июне «Укрэнерго» заявило о перебоях в энергоснабжении, украинцев попросили экономить электричество и закупать генераторы.
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Олег Дикий