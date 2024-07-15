Зеленский заявил о готовности встретиться с представителями РФ на второй мирной конференции

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Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Первая междугнародной мирная конференция по Украине состоялась 15-16 июня в Бюргенштоке. Тем не менее, итоги форума не были одобрены Арменией, Бахрейном, Бразилией, Ватиканом, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком и рядом других стран. Россия и многие члены-делегации ООН не присутствовали на саммите.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные конференции являются полнейшим фиаско дипломатических переговоров.
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