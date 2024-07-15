Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский ответил на вопросы об успехах нового главкома ВСУ Сырского

Зеленский ответил на вопросы об успехах нового главкома ВСУ Сырского

Зеленский: я не хочу сравнивать Сырского с Залужным
15 июля 2024, 17:55
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сравнивать успехи Алекандра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с работой его предшественника — генерала Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.


Зеленский заявил, что с уважением относится к обоим генералам и не намерен сравнивать их успехи или неудачи. Он добавил, что не знает, в каком направлении развивались бы события, если было главнокомандующим остался Залужный.

Ранее Киев выступил за присутствие российских представителей на будущей мирной конференции по Украине, ожидаемой ближе к зиме этого года.

Читайте также

Зеленский заявил о готовности встретиться с представителями РФ на второй мирной конференции

Зеленский высказался о кадровых изменениях в правительстве Украины

Украинские дезертиры с боем прорывались в Молдавию через границу
#зеленский
#киев
#рф
#переговоры
Бывший адвокат Михаила Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
SHOT: Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в Марьинке
15 июля 2024, 17:09

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в результате удара украинского дрона-камикадзе в Марьинке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Пашаев попал под обстрел, когда с сослуживцем ехал на машине в районе Марьинки. По словам бывшего адвоката, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Пашаев отметил, что не планирует долго находиться в госпитале, ведь боль от травм быстрее проходит ​на передовой.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Эльман Пашаев назвал возможную причину лишения его статуса адвоката

Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

В элитной 47-й бригаде ВСУ «Магура» создали спецбатальон из бывших заключенных
#всу
#обстрел
#вс рф
#спецоперация
#михаил ефремов
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции украинцев
15 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли пятнадцать граждан Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте пограничников.
Уточняется, что незаконное пересечение границы произошло в прошлом месяце. В результате была установлена личность 29-летнего гражданина Молдавии, причастного к организации незаконных действий. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Сотрудники погранслужбы узнали об этой ситуации, когда двое из попавших в страну граждан Украины решили отправиться в Румынию.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Читайте также:

На Украине испугались прорыва границы мобилизованными

Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
#страны
#сотрудники
#режим
#всу
#граница
#молдавия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о готовности встретиться с представителями РФ на второй мирной конференции
Зеленский заявил о готовности к переговорам с российскими представителями
15 июля 2024, 15:44

Фото: Istock/3dmitry

Представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Первая междугнародной мирная конференция по Украине состоялась 15-16 июня в Бюргенштоке. Тем не менее, итоги форума не были одобрены Арменией, Бахрейном, Бразилией, Ватиканом, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком и рядом других стран. Россия и многие члены-делегации ООН не присутствовали на саммите.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные конференции являются полнейшим фиаско дипломатических переговоров.

Читайте также

Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам

Орбан предложил ЕС план урегулирования конфликта на Украине

«Зашел далеко»: Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ
#россия
#мид
#итоги
#план
#мария захарова
#мид рф
#конференция
#оон
#ес
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области
Рожин: ВС России продолжили наступление под Волчанском в Харьковской области
15 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/zim286

Военные Вооруженных сил РФ продолжают наступать к востоку от Волчанска в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.
Он отметил, что переброшенным подразделениям ВСУ не удалось отразить наступление армии РФ. Боевики были вынуждены отступать внутрь города. Военные ВС РФ продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы.

Помимо этого, появилась информация, что для дальнейших штурмов на липцевском направлении Вооруженные силы Украины стягивают подразделения, которые были сформированы из заключенных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Боевики ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Крым

Силы ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников

Рогов заявил, что ВСУ потеряли 80% территорий, взятых при контрнаступлении
#военные
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Крым
ПВО сбила БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма
15 июля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник боевиков ВСУ в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Попытка была пресечена в 13.40 мск.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Силы ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией
#днр
#лнр
#всу
#минобороны
#путин
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ
Spiegel: в ВСУ в боях за Часов Яр воюют немецкие снайперы
15 июля 2024, 14:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

На стороне Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр участвуют немецкие снайперы. Об этом информирует Spiegel.
«С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере», — отмечается в видео.

По словам журналиста, немецкий военный посещал Украину еще до начала боевых действий. Теперь он воюет на стороне ВСУ в качестве снайпера.

Ранее сообщалось, что СК РФ хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В сети появилось видео, которое подтверждает, что снайперские пары из Германии поддерживали боевиков Вооруженных сил Украины во время ведения сражений в населённом пункте Часов Яр в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Силы ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Военные ВС РФ водрузили флаг в центре Урожайного
#президент
#иностранцы
#лидер
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников
15 июля 2024, 14:24

Фото: iStock/zim286

Военные ВС РФ за минувшие сутки сбили 36 беспилотников и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Рогов заявил, что ВСУ потеряли 80% территорий, взятых при контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В сети опубликовали видео о службе немецких снайперов на стороне ВСУ в боях за Часов Яр

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#самолет
#россия
#сво
#всу
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи
Merkur: Германия тайно передала Украине новую партию военной помощи
15 июля 2024, 14:16

Фото: iStock/alzay

Германия тайно передала ВСУ большую партию оружия, в которую также вошли танки Leopard 1A5 и Marder. Об этом информирует портал Merkur.
Уточняется, что в очередной состав пакета помощи также вошли 2 мостоукладчика Biber, 2 дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и 4 дополнительных танка разминирования Wisent 1. Согласно информации портала, Киев выражает надежду на то, что это поможет в создании ударной группы.

Авторы материла особенно выделили, что в поставку вошли и установки ракетных систем залпового огня HIMARS. Эта техника не состоит на вооружении Германии и была напрямую закуплена у Соединенных Штатов с целью переправки на Украину.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным

Орбан предложил ЕС план урегулирования конфликта на Украине

Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО
#сша
#техника
#ес
#сво
#всу
#киев
#танк
#германия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почти половина жителей Украины выступает за мир с Россией
Свыше половины жителей юга Украины готовы к миру с Россией
15 июля 2024, 13:21

Фото: IStock/Diy13

44% жителей Украины считают, что настало время для проведения мирных переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, проведенного по заказу издания «Зеркало недели».
Мнения разнятся в зависимости от места проведения исследования. Больше всего за мирные переговоры с Москвой выступают жители южных регионов.

Согласно опросу, более 80% граждан не согласны на условия мира, озвученные Путиным. Напомним, что условием прекращения СВО президент России назвал признание новоприсоединенных территорий к РФ и обещание Украины не вступать в НАТО.

Читайте также

Кремль допустил, что в позиции Орбана по Украине есть неизвестные нюансы

Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

Рогов заявил, что ВСУ потеряли 80% территорий, взятых при контрнаступлении
#владимир путин
#президент
#жители
#нато
#сво
#всу
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф