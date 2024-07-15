Зеленский ответил на вопросы об успехах нового главкома ВСУ Сырского

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался сравнивать успехи Алекандра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с работой его предшественника — генерала Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский заявил, что с уважением относится к обоим генералам и не намерен сравнивать их успехи или неудачи. Он добавил, что не знает, в каком направлении развивались бы события, если было главнокомандующим остался Залужный.
Ранее Киев выступил за присутствие российских представителей на будущей мирной конференции по Украине, ожидаемой ближе к зиме этого года.
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