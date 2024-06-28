В Киеве люди перекрыли подъезд к железнодорожному вокзалу

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На Украине демонстранты заблокировали доступ к железнодорожному вокзалу Киева, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Журналисты сообщили, что группа людей перекрыла подъезд к вокзалу около 9:30 утра в пятницу, 28 июня. Блокировка была снята примерно через час.
Ранее стало известно, что в Львовской области Украины люди также перекрыли трассу.
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«В связи с этим отправления поездов задерживались на десять минут, чтобы пассажиры успели на свои рейсы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Львовской области Украины люди также перекрыли трассу.
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Артем Кузьмин