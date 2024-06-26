В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США

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В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Тело мужчины было найдено во вторник, 25 июня, около 11 часов утра. На Украину дипломат прибыл 15 июня. Следов насилия на теле найдено не было. Отмечается, что он страдал от повышенного уровня холестерина. Обстоятельства смерти предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов и медикам. Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине пока ситуацию не комментировало.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе была задержана женщина, которую подозревают в публичных призывах к терроризму. Украинка в социальных сетях оставила комментарий, который содержал призыв к насильственным действиям в отношении руководства страны и российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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