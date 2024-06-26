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В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США

26 июня 2024, 15:44
Фото: istockphoto/Fedorovekb

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Киеве в гостинице Hilton было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом пишет издание «Страна.ua».


Тело мужчины было найдено во вторник, 25 июня, около 11 часов утра. На Украину дипломат прибыл 15 июня. Следов насилия на теле найдено не было. Отмечается, что он страдал от повышенного уровня холестерина. Обстоятельства смерти предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов и медикам. Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине пока ситуацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе была задержана женщина, которую подозревают в публичных призывах к терроризму. Украинка в социальных сетях оставила комментарий, который содержал призыв к насильственным действиям в отношении руководства страны и российских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дипломат
#посольство
Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв
26 июня 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Около 130 тысяч внутренне перемещённых лиц на Украине вынуждено вернулись в свои дома, которые находятся в зоне активных боевых действий или на освобождённых Россией территориях.
Об этом сообщил в разговоре с изданием Times of Ukraine депутат Верховной рады, заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко. Главной причиной этого является, по его словам, отсутствие бесплатного жилья от государства, пригодного с точки зрения условий проживания. Преимущественно в числе «возвращенцев» пожилые люди, женщины, дети, нетрудоспособные. Они просто не в состоянии вносить арендную плату за жильё на новом месте, подчеркнул депутат.

Ткаченко также добавил, что зачастую жильё переселенцам за 10-15 тысяч гривен сдают граждане Украины, которые переехали за границу и получают там компенсации. По данным издания, всего на Украине пять миллионов внутренне перемещённых лиц.

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#верховная рада
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«Будут бомбить»: эксперт рассказал, куда полетят американские ATACMS после удара по Севастополю
Ветеран Гончаров : Севастополь — не единственный регион, по которому ударят ATACMS
26 июня 2024, 16:12

Фото: iStock/zabelin

Вооруженные террористы 23 июня совершили атаку на города в Республике Дагестан. Боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Погибли сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.
В этот же день преднамеренный террористический ракетный удар боевиками ВСУ по Севастополю был совершен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.

Все то, что произошло в Севастополе — просчитанная ситуация. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал полковник в отставке, почетный президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Алексеевич Гончаров.

«Украинцы получили серьезное оружие от Америки, поэтому Севастополь — это не единственный регион, который подвергнется атакам ракетами ATACMS. Я не сомневаюсь, что они будут бить по Краснодару и по Ростову-на-Дону. Будут бомбить Запорожскую АЭС, потому что для них это проблема номер один. Они хотят довести до коллапса», — поделился Гончаров своим мнением.

Эксперт отметил, что диверсии в Дагестане произошли в один из главных праздников у христиан — День Святой Троицы.

«Нападение на монастырь и на синагогу показывает, что они хотят внести ещё большую неприязнь, которая была и еще остается. Северный Кавказ — регион не спокойный, как бы мы не пытались навести порядок. Кроме Чечни пока нам это не удается. И последнее то, что мы приняли решение политическое. С Талибана* мы сняли статус террористической организации, но мы прекрасно понимаем, что Талибан* с ИГИЛ** воюет долгие годы. ИГИЛ** хочет доказать, что Талибан* власти в Афганистане не имеет», — рассказал он.

По его мнению, все эти факты относятся к тому, что произошло в Дагестане и Севастополе.

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* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

**запрещённая в России террористическая организация
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В Финляндии рассказали о подготовке военных ВСУ
Министр обороны Хяккянен: Финляндия ведет подготовку солдат ВСУ
26 июня 2024, 15:47

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Министр обороны Финляндии Аннти Хяккянен заявил, что страна ведет подготовку солдат Вооруженных сил Украины, в том числе на своей территории. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием», — отметил Хяккянен.

Он рассказал, что 20 финских инструкторов участвовали в обучении военных Вооруженных сил Украины в Великобритании, а в миссии ЕС по подготовке украинских военных были привлечены 50 инструкторов.

В двух операциях большая часть инструкторов были кадровыми военнослужащими Сил обороны Финляндии, однако были и резервисты, добавил министр.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман заявил, что американские инструкторы учат военных украинской армии получать удовольствие от убийства противника. Он отметил, что на получение удовольствия от убийства врага нацелены все западные техники подготовки солдат.

В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Директор «Укрэнерго» заявил о потере половины мощностей электроэнергии в стране

ВС России уничтожили три установки HIMARS и транспортно-заряжающую машину

На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины
#сша
#подготовка
#министр
#ес
#солдат
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На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины
26 июня 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения. Уточняется, что возбуждено уголовное дело.
«Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения четвертого отделения Ковельского военкомата во время исполнения им служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося не сообщаются. Известно только, что нападавшему грозит тюремный срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина, подпадавший под мобилизацию, после неудавшейся попытки покинуть Украину напал на сотрудника военкомата и попытался его задушить.

Власти Украины ужесточили мобилизацию в стране. Граждане призывного возраста пытаются пересечь границу любыми путями, либо замаскироваться.

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#украина
#всу
#военком
#мобилизация
#новости
#война
#спецоперация
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Директор «Укрэнерго» заявил о потере половины мощностей электроэнергии в стране
26 июня 2024, 15:26

Фото: iStock/vladj55

Генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Об этом пишет Kyiv Post.
«Девять гигаватт — это огромное количество», — заявил он.

По его словам, в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии. Это составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.

Помимо этого, исполнительный директор частного украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что Украина не располагает деньгами, которые необходимы для восстановления объектов энергетики, и средствами для их защиты.

Ранее сообщалось, что жители Украины покупают солнечные батареи и аккумуляторы из-за проблем с энергоснабжением. Однако проблемы с электричеством коснулись не только местных жителей, но и крупных супермаркетов. На полках магазинов «Ашан Украина» был сокращен ассортимент скоропортящихся продуктов.

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#украина
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В Мелитополе задержана женщина по подозрению в публичном призыве к терроризму
26 июня 2024, 14:57

Фото: iStock/blinow61

В Мелитополе была задержана женщина, которую подозревают в публичных призывах к терроризму. Об этом СК РФ по Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале.
Украинка в социальных сетях оставила комментарий, который содержал призыв к насильственным действиям в отношении руководства страны и российских военных. По данным канала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.

Ранее ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом СБУ. Он собирал и передавал данные о жителях Крыма. Было возбуждено уголовное дело. Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС России уничтожили три установки HIMARS и транспортно-заряжающую машину
Минобороны: ВС России уничтожили три установки HIMARS и иностранных специалистов
26 июня 2024, 14:19

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские военные за минувшие сутки уничтожили 3 установки HIMARS, а также иностранных специалистов. Об этом пишет в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — отмечается в сводке.

Помимо этого, поражен цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА. Уничтожены скопления живой силы, а также военной техники ВСУ в 109 районах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МК: ВСУ перебросили в Харьковскую область колумбийских наемников
26 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что украинские неонацисты должны были добиться результата до саммита в Швейцарии. Ради этого противник сосредоточил ударную группу под Волчанском и Липцами. ВСУ хотели «прощупать» российскую оборону с помощью небольших группировок, которые состояли из мобилизованных стрелков теробороны. Их задача была в поиске слабого места у ВС РФ для дальнейшего удара.

Однако боевики ничего не добились, а только погибли под ударами российской артиллерии в ожидании приказа наступать. Отмечено, что эффективность переброшенных в Харьковскую область колумбийских наемников в бою не самая лучшая.

Один из них — экс-наркополицейский Мигель Кардинальо Мультилья. В Колумбии он боролся с наркоторговлей, а потом поехал на Украину, чтобы заработать, поскольку не смог содержать семью и платить по кредитам. Его взвод уничтожили, а он выжил.

Наемники в Харькове пока сидят в окопах, не особо участвуя в боях, что косвенно говорит о больших потерях и огромных трудностях для формирования резерва, необходимого для поддержки укреплений.

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Минобороны показало кадры прибытия российских бойцов из украинского плена
26 июня 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Vladimir_Timofeev

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. На нём в Россию с Украины вернулись 90 бойцов, которых освободили в рамках обмена военнопленными.
На кадрах видеозаписи, опубликованной министерством обороны РФ, видно, как приземляется самолёт, из него выходят солдаты, бывшие пленные. Они садятся в автобус, некоторые сразу звонят домой.

«Мама, меня обменяли, я в России», — говорит в телефонную трубку один из них.

Солдаты рассказывают, с каким нетерпением они ждали возвращения на Родину, говорят о том, как они рады тому, что прилетели домой, в Россию. Один из бойцов говорит, что не ожидал такой тёплой встречи в Москве.

Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации. Кроме того, всем им будет оказана необходимая психологическая помощь.






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#психологическая солдаты
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