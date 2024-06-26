Небензя: на Киеве лежит ответственность за гибель 192 детей в РФ с начала СВО

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Киевский режим несет ответственность за гибель 192 детей на территории РФ с февраля 2022 года по апрель текущего года. Об этом в рамках заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.
«ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года», — сказал он, добавив, что подконтрольные Киеву формирования специально наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Также, по словам постпреда, киевская власть ответственна за гибель 129 несовершеннолетних и увечья 503 детей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.
Ранее пророссийский подпольщик Лебедев сообщал об ударе в Харькове, который пришелся на район городского авиазавода.
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