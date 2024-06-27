Звуки взрывов раздались в Киеве и Хмельницкой области

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В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
Взрывы также слышны в Хмельницкой области, передают «Общественное» и ТСН. Последний также сообщает о взрывах в Ивано-Франковской области.
По данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Другие подробности не приводятся.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вечером 26 июня сообщалось о взрывах в Херсоне.
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По данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Другие подробности не приводятся.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вечером 26 июня сообщалось о взрывах в Херсоне.
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Алина Юрчак