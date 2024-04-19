Украина приписала своим заслугам гибель бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

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Воздушные силы (ВС) Вооружённых сил Украины приписали себе уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Об этом заявил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
В своём телеграм-канале он написал об «успехе» Воздушных сил Украины, сбивших российский самолёт. Между тем, как отмечается в телеграм-канале «Война с фейками» реальной причиной падения бомбардировщика явилась техническая неисправность в одной из систем управления. Что конкретно вызвало катастрофу, выяснят специалисты после проведения соответствующих экспертиз.
Члены экипажа военного самолёта успели катапультироваться до падения самолёта. Два пилота найдены живыми, сейчас они находятся в госпитале. Третий лётчик, к сожалению, погиб.
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Александр Бойцов