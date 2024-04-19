Украина отказалась исполнять просьбы США о прекращении атак на объекты в России

Фото: Минобороны РФ
Украинское руководство продолжает отказываться от исполнения просьб со стороны Соединенных Штатов, которые призывают Киев перестать атаковать объекты инфраструктуры, находящиеся на территории РФ. Об этом сообщил британский журнал Economist.
«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — отмечает автор материала.Как заявил источник издания в украинской разведке, еще не было распоряжений по поводу снижения интенсивности ударов Вооруженными силами Украины. Информагентство также отмечает, что в последнюю неделю Киев воздерживался от атак на объекты нефтяной промышленности в России.
Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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