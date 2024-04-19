Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО

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Украина имеет право отбиваться и атаковать объекты за пределами своей территории, если они применяются для нападения на нее. С таким заявлением 19 апреля выступил генсек НАТО.
Он отметил, что это включает в себя возможность поражать военные объекты за пределами страны. Он высказал эту позицию после проведения видеоконференции Совета НАТО-Украина, в которой приняли участие главы обороны стран альянса и президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он не стал комментировать конкретные случаи атак со стороны Украины, оставив это за рамками своих полномочий. Он также отметил, что не может предоставить подробности о поставках систем ПВО, но ожидает объявлений со стороны союзников на основе информации, полученной на министерской встрече.
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