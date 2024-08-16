В Киеве с памятника воинам-афганцам забрали БМП

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В Киеве с постамента воинам-афганцам неизвестные забрали боевую машину пехоту. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канал.
В Голосеевском парке в одноимённом районе украинской столицы с памятника воинам-афганцем забрали БМП-1.
Отмечается, что данный памятник был установлен в Киеве в 2013 году.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве и Киевской области работала воздушная тревога, были слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что украинские военные, атаковавшие Курскую область, проходили за месяц до наступления обучение в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что данный памятник был установлен в Киеве в 2013 году.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Киеве и Киевской области работала воздушная тревога, были слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что украинские военные, атаковавшие Курскую область, проходили за месяц до наступления обучение в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова