Бойца РФ, сжегшего украинский БТР под носом у ВСУ, представят к награде

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Российского бойца, который сжёг украинскую БМП под носом у ВСУ в Курской области, представят к госнаграде. Об этом сообщает Shot.
Бесстрашный боец оказался солдатом срочной службы с позывным «Армян».
По данным издания, оператор дрона заметил вражескую БМП-1 11 августа. В тот момент украинские боевики покинули машину и прятались в лесу. Тогда срочник самостоятельно вызвался доехать до боевой машины на ВАЗе, чтобы сжечь ее.
Ранее поступок отметил и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
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По данным издания, оператор дрона заметил вражескую БМП-1 11 августа. В тот момент украинские боевики покинули машину и прятались в лесу. Тогда срочник самостоятельно вызвался доехать до боевой машины на ВАЗе, чтобы сжечь ее.
Ранее поступок отметил и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Русский солдат может и такое! Наш боец сжег украинскую БМП прямо под носом у врага! Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!» — написал он в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова