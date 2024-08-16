ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском

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Российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Кроме того, российские военные не дали противнику прорваться в направлении Русского Поречного. Там была отражена атака 82-й ОДШБ ВСУ, которая за время атаки на Курскую область понесла огромные потери.
За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 220 боевиков. На сегодняшний день операция по ликвидации подразделений ВСУ в российском приграничье продолжается.
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Элина Позднякова