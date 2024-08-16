Добровольно вступившая в ВСУ украинка попала в плен ВС РФ в Курской области

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Российские бойцы в Курской области взяли в плен очередную группу украинских боевиков, среди которых оказалась молодая украинка, вступившая в ВСУ добровольно. Об этом сообщает издание «Украина.ру» и публикует соответствующие кадры.
На видео у пленных спросили, как они попали в ВСУ. Один боевик рассказал, что его насильно засунули в автобус и отправили служить. Двое из задержанных сообщили, что приехали из Одессы. Также на видео присутствует молодая девушка. На вопрос о том, как она оказалась в Курской области, она на украинском языке ответила, что пришла в ВСУ добровольно.
Накануне стало известно, что представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что подобная работа действительно проводится. В настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.
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Накануне стало известно, что представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что подобная работа действительно проводится. В настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.
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Элина Позднякова