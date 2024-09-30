В Одессе прошёл митинг против переименования улиц и сноса памятников

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Жители Одессы собрались на митинг у здания Одесской областной военной администрации (ОВА). Горожане таким образом выразили свой протест относительно переименования улиц и демонтажа памятников.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua». По словам участников акции, активисты уже направили соответствующие петиции в местную ОВА и ЮНЕСКО. Из плакатов, которые митингующие принесли с собой, следует, что одесситы недовольны «репрессиями против Пушкина, Бабеля, Ильфа, Петрова, Паустовского, Высоцкого». По их словам, эти репрессии являются преступлениями против истории города и культуры.
Один из протестующих заявил, что уничтожая память, городские власти уничтожают Одессу. По его словам, история города держится на людях, память о которых пытаются извести. У здания администрации собрались также и те, кто является сторонником переименований. До стычек между группами дело не дошло, сообщается в материале издания.
Ранее одесские власти постановили снести 19 памятников русским деятелям культуры и политики. По мнению чиновников ОВА, монументы содержат символику, утверждающую «российскую имперскую политику».
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Один из протестующих заявил, что уничтожая память, городские власти уничтожают Одессу. По его словам, история города держится на людях, память о которых пытаются извести. У здания администрации собрались также и те, кто является сторонником переименований. До стычек между группами дело не дошло, сообщается в материале издания.
Ранее одесские власти постановили снести 19 памятников русским деятелям культуры и политики. По мнению чиновников ОВА, монументы содержат символику, утверждающую «российскую имперскую политику».
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Александр Бойцов