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В Харькове снесли памятник со скульптурами Остапа Бендера, Кисы Воробьяниновой и Эллочки Людоедки — героев романа «12 стульев», написанного Ильей Ильфом и Евгения Петровым. Об этом пишет украинское издание «УНИАН». Монумент с персонажами, созданными советскими писателями и журналистами, располагался на улице Ярослава Мудрого.
По данным издания, памятник могли снести «в рамках деколонизации».
Ранее сообщалось, что в Одессе подписали распоряжение е о сносе памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в центре города.
Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.
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Ранее сообщалось, что в Одессе подписали распоряжение е о сносе памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в центре города.
Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.
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Данил Пономарев