Фото: istockphoto/Radist
Выделенные Италией на восстановление архитектуры Одессы 45 млн евро Украина потратит на снос памятников. Об этом заявило 1 октября посольство России в Риме в официальном телеграм-канале.
«Посоветовали итальянским властям обратить внимание на повальный демонтаж памятников, в том числе и основательницы города Екатерины II в 2022 году, что нашло дальнейшее воплощение в недавних условиях муниципальных властей Одессы»
Сообщается, что в ближайшее время в Одессе снесут еще 19 памятников, среди которых памятники Горькому, Пушкину, Высоцкому и маршалу Малиновскому, который освободил свой город от фашистов.
«Очевидно, что и в этот раз, как и все приходят на Украину многомиллионные и многомиллиардные вливания, эти деньги пойдут не на созидание, а на разрушение, на снос памятников деятелей мировой культуры и истории», — сообщает посольство РФ в Италии.
Дипломаты отмечают, что украинские власти пригласили итальянцев посетить Одессу, поэтому итальянской стороне стоит обратить внимание на то, киевский режим борется со своим культурным и историческим наследием.
Читайте также:
В Одессе прошёл митинг против переименования улиц и сноса памятников
Бандера против Бендера: в Харькове снесли памятник героям романа «12 стульев»
В Одессе снесут памятник Пушкину: подписано распоряжение
Лия Мурадьян