В Киеве умер актёр из «Возвращения Мухтара» Станислав Колокольнников

Станислав Колокольников (Фото: соцсети)
Умер известный актер Станислав Колокольников. Об этом сообщил киевский академический театр «Колесо», в котором он служил последние годы.
«Вечером 30 января на 64-м году жизни от тяжелой болезни скончался заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Потрясающий актер, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем. Непоправимая потеря для коллектива театра „Колесо“», — говорится в публикации.
Коллеги подчёркивают, что Станиславу были подвластны роли любого жанра и любого направления, а зрители неизменно были покорены магией его обаяния и харизмы. Известно, что в последнее время артист боролся с тяжелой болезнью.
Станислав Колокольников окончил Киевский государственный институт театрального искусства Карпенко-Карого, учился на курсе Михаила Резниковича. Большую часть своей жизни он посвятил театру, а в начале 2000-х стал сниматься в кино. Зрители запомнили его по сериалам «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Подкидыши», «Пес», «Порох и дробь», «Что делает твоя жена?», «Дорога в пустоту».
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Коллеги подчёркивают, что Станиславу были подвластны роли любого жанра и любого направления, а зрители неизменно были покорены магией его обаяния и харизмы. Известно, что в последнее время артист боролся с тяжелой болезнью.
Станислав Колокольников окончил Киевский государственный институт театрального искусства Карпенко-Карого, учился на курсе Михаила Резниковича. Большую часть своей жизни он посвятил театру, а в начале 2000-х стал сниматься в кино. Зрители запомнили его по сериалам «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Подкидыши», «Пес», «Порох и дробь», «Что делает твоя жена?», «Дорога в пустоту».
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