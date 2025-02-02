В Одессе умер знаменитый капитан нескольких команд КВН Валерий Хаит

Валерий Хаит (Фото: соцсети)
Умер знаменитый капитан Клуба веселых и находчивых и создатель фестиваля юмора «Юморина» Валерий Хаит. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов». Причина смерти неизвестна.
Валерий Хаит – выдающийся советский и украинский сатирик, драматург, писатель, поэт и журналист. В 1960-х годах возглавил одесскую команду КВН. В 1972 году основал одесский фестиваль юмора «Юморина».
С 1986 года, уже после возрождения КВН и блестящей победы в турнире команды Одесского государственного университета (ОГУ), Валерий Хаит был художественным руководителем юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу», вёл которую один из звёздных игроков того поколения кавээнщиков Олег Филимонов.
В 1988 году Валерий Хаит основал и возглавил Клуб одесских джентльменов. Он дважды удостоен премии «Золотой Остап» — в 1994 и 2006 годах.
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С 1986 года, уже после возрождения КВН и блестящей победы в турнире команды Одесского государственного университета (ОГУ), Валерий Хаит был художественным руководителем юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу», вёл которую один из звёздных игроков того поколения кавээнщиков Олег Филимонов.
В 1988 году Валерий Хаит основал и возглавил Клуб одесских джентльменов. Он дважды удостоен премии «Золотой Остап» — в 1994 и 2006 годах.
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