Умер известный актер из фильма «Бумер»

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Умер актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин. Об этом сообщил информатор телеканала РЕН ТВ.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — сообщил источник.Уточняется, что артиста госпитализировали с пневмонией, развившейся на фоне онкологии. В «Бумере» Зобнин исполнил роль «Прикинутого». Она стала единственной в его послужном списке.
Перед этим стало известно, что народному артисту РСФСР Василию Ливанову диагностировали инфекционное поражение тканей. Ситуация осложнена тяжелой анемией и хроническими болезнями. Медики делают все возможное для отступления заболевания.
Некоторое время назад была информация, что Ливанов находился в реанимации в связи с расстройством кровообращения мозга, однако его жена опровергла эти данные.
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